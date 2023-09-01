Diyarbakır'da Çocuklar Serinlemek İçin Anzele Suyuna Akın Etti

- Diyarbakır'da çocukların tehlikeli eğlencesi

Sıcaktan bunalan çocuklar soluğu Anzele'de aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle serinlemek isteyen çocuklar, soluğu Anzele suyunda aldı.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Anzele suyu, her yaz döneminde çocukların akınına uğruyor. Kentin sıcaklığından bunalan çocuklar, serinlemek için Anzele suyuna giriyor. Kimisi ailesiyle kimisi arkadaşlarıyla Anzele suyunun soğukluğunda eğleniyor. Çocuklardan bazılarıysa suya yüksek yerlerden atlayıp tehlikeye aldırış etmiyor.

13 yaşındaki İshak Salih, Anzele suyunun soğuk olduğu için serinlediklerini dile getirerek, "Anzele suyuna yüzmek için geldik. Buraya gelmemizin amacı serinlemektir. Diyarbakır sıcağı insanı bunaltıyor. 4 arkadaşımla Anzele suyunun keyfini çıkarıyoruz. Burası yaşıtlarım için ideal bir yüzme yeridir. Bu suda herhangi bir boğulma tehlikesi yoktur" dedi.

Sıcak havalardan bunaldıkları için arkadaşlarıyla Anzele suyunda yüzdüğünü söyleyen 12 yaşındaki Furkan Beyazit, "Diyarbakır'ın havası çok sıcak. Eylül ayına girmemize rağmen bu sıcaklar gitmedi. Biz de arkadaşlarımla serinlemek için Anzele suyuna geldik" ifadelerine yer verdi.

(MHİ-AKK-Y)