Üye Girişi
Haberi Paylaş
Diyarbakır'da Çift Gökkuşağı Seyirlik Görüntü Oluşturdu

Diyarbakır'da Çift Gökkuşağı Seyirlik Görüntü Oluşturdu

Yaşam Haberleri

Diyarbakır'da etkili olan yağışın ardından akşam saatlerinde ortaya çıkan çift gökkuşağı seyirlik görüntü oluşturdu. Kentte, etkili olan sağanak sonrası akşam saatlerinde güneşin ortaya çıkmasıyla şehir merkezinin üzerinde çift gökkuşağı oluştu. Birçok noktadan gözlenen renk cümbüşü seyirlik manzara yarattı. Vatandaşlar kısa süren renk cümbüşünün keyfini çıkarırken, bazıları da o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Gökkuşağı bir süre sonra gözden kayboldu.

DİYARBAKIR'da etkili olan yağışın ardından akşam saatlerinde ortaya çıkan çift gökkuşağı seyirlik görüntü oluşturdu.

Kentte, etkili olan sağanak sonrası akşam saatlerinde güneşin ortaya çıkmasıyla şehir merkezinin üzerinde çift gökkuşağı oluştu. Birçok noktadan gözlenen renk cümbüşü seyirlik manzara yarattı. Vatandaşlar kısa süren renk cümbüşünün keyfini çıkarırken, bazıları da o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Gökkuşağı bir süre sonra gözden kayboldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Yaşam

Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title