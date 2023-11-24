Diyarbakır'da öğrenciler ve vatandaşlar, öğretmenlerine çiçek götürmek için çiçekçilere akın ederken, çiçekçiler 24 Kasım Öğretmenler Günü için gelen siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

Diyarbakır'da çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da öğrenciler ve vatandaşlar, öğretmenlerine çiçek götürmek için çiçekçilere akın ederken, çiçekçiler 24 Kasım Öğretmenler Günü için gelen siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Diyarbakır'daki çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Kimisi öğretmenine gül götürürken, kimisi de yapay çiçekler hediye ediyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde çiçekçilik yapan Agit Demir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yoğun siparişler aldıklarını ve siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini belirtti.

Dünden bugüne yaklaşık 300 çiçek satışı yaptıklarını ifade eden Demir, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler Günü çiçek hazırlıklarımız dün tamamlanmıştı. Dünden bugüne yaklaşık 300 civarında çiçek satışı yaptık. Gün içerisinde de çiçek satışlarımız oluyor. Bugün yoğun geçen günlerimizden biridir. Müşterilerimiz buket, yapay çiçekler, canlı tanzimler, orkide, gül gibi çiçekleri alıp öğretmenlerine götürüyorlar. Genel itibariyle ortaokul ve lise öğretmenlerine çiçek verdik. Yanı sıra ilkokul öğrencileri de öğretmenlerine çiçek götürdü" dedi.

Öğretmeni için çiçek alan 2. sınıf öğrencisi Eymen Çiğdem, "2. sınıfa gidiyorum. Bugün Öğretmenler Günü olduğu için geldim çiçekçiden çiçek aldım. Öğretmenimi çok seviyorum" diye konuştu.