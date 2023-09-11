Diyarbakır'da çatı katında yangın: 4 itfaiye eri dumandan etkilendi

Binanın çatı katında yangın çıktı: 4 itfaiye eri dumandan etkilendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden 2'si hastaneye kaldırıldı.

Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'nde Kaçmaz Sitesi'ndeki A Blok'un çatı katında çıktı. 9 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden M.C., Z.Y., M.S. ve E.S. dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.S. ile E.S.'yi ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, M.C. ve Z.Y.'ye olay yerinde oksijen verildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.