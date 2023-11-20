Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Avdalı İmam Hatip Ortaokulu'nun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Okulun çatı kısmında hasar meydana geldi.

Diyarbakır'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Avdalı İmam Hatip Ortaokulu binasının çatısında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Durumu fark eden okul yönetimi, öğrenci ve öğretmenleri okuldan tahliye ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Okulun çatı kısmında hasar oluştu.