Diyarbakır'da bir evin perdesinden yılan süzüldü
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evin perdesinden yılanın süzülerek inmesi vatandaş tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evin perdesinden yılanın süzülerek inmesi vatandaş tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.
Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde bir evin içerisinde nereden girdiği belirlenemeyen yılan panik oluşturdu. Ev sakini, panik halinde şaşkınlıkla perdeden süzülen yılanı izledi.
O anlar vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam