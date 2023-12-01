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Diyarbakır'da Beton Boru Üretim Fabrikasında İş Kazası: 1 Ölü

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir beton boru üretim fabrikasında meydana gelen iş kazasında fabrika sahibi Ramazan Alanko hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde sahibi olduğu beton boru üretim fabrikasını gezerken üzerine inşaat demiri düşen Ramazan Alanko (53), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Diyarbakır- Bismil Üçyol mevkisindeki beton boru üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrika sahibi Ramazan Alanko, üretim yapılan alanı gezerken üzerine inşaat demiri düşmesiyle yaralandı. İhbarla, adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Alanko'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Alanko'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsinin ardından Alanko, Dicle ilçesindeki aile kabristanında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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