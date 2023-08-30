Diyarbakır'da araç takla attı, 1 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı, 1 kişi yaralandı.
Kaza Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyü mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Plakası ve sürücünün ismi öğrenilemeyen araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edilerek yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili incelme başlatıldı - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam