Diyarbakır'da ağır hasarlı binada tahta parçaları için canlarını hiçe saydılar
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki kişi, tahta parçaları için girdikleri ağır hasarlı binada canlarını hiçe saydı. Tehlike arz eden 8 katlı binaya giren iki kişi, en son kattan tahtaları aşağı atarak canlarını hiçe saydı.
Diyarbakır'da ağır hasarlı binada tahta parçaları için canlarını hiçe saydılar
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki kişi, tahta parçaları için girdikleri ağır hasarlı binada canlarını hiçe saydı.
Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı üzerinde ağır hasarlı olarak belirlenen binalar boşaltılmıştı. Kararı çıkan binalar bir bir yıkılıyor. Tehlike arz eden 8 katlı binaya giren iki kişi, en son kattan tahtaları aşağı atarak canlarını hiçe saydı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam