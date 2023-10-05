Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki kişi, tahta parçaları için girdikleri ağır hasarlı binada canlarını hiçe saydı. Tehlike arz eden 8 katlı binaya giren iki kişi, en son kattan tahtaları aşağı atarak canlarını hiçe saydı.

Diyarbakır'da ağır hasarlı binada tahta parçaları için canlarını hiçe saydılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki kişi, tahta parçaları için girdikleri ağır hasarlı binada canlarını hiçe saydı.

Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı üzerinde ağır hasarlı olarak belirlenen binalar boşaltılmıştı. Kararı çıkan binalar bir bir yıkılıyor. Tehlike arz eden 8 katlı binaya giren iki kişi, en son kattan tahtaları aşağı atarak canlarını hiçe saydı.