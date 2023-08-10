Diyarbakır'da 68 yaşındaki saat tamircisi 50 yıldır aynı dükkanda çalışıyor

Diyarbakır'da yaşayan 68 yaşındaki Hanifi Uğurtay, 50 yıldır 2.5 metrekarelik dükkanında kurma saat tamiri yaparak geçimini sağlıyor. Uğurtay, 6 çocuğunu da bu işten elde ettiği kazançla büyütüp okuttuğunu söyledi.

Merkez Sur ilçesinde 2,5 metrekarelik dükkanda kurma saat tamiri yapan 68 yaşındaki Hanifi Uğurtay, 50 yılını zamanı ayarlarken buraya sığdırdı. Mesleğinden elde ettiği kazançla 6 çocuk yetiştiren Uğurtay, adeta mesleğin son temsilciliğini yapıyor. Kahveye gitmemek için her gün dükkanının yolunu tutan Uğurtay, müşterilerinin saatlerini tamir etmeye devam ediyor. 1973 yılından beri aynı dükkanda saat tamiri yaptığını belirten Uğurtay, önceden yukarıda bir pasajda saat tamiri yaptığını, yıkıp banka olduktan sonra şu andaki dükkanına geldiğini söyledi. Uğurtay, "Burada kalmaya mecbur kaldım, kirası yoktu. Binanın sahibi benden hiç kira almadı. Kira vermeden burayı işletiyorum. Dükkanın vergisi de yoktu. O zaman Bağ-Kur'umu yapmadım, şimdi de çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Dükkanın 2.5 metrekare olduğunu, 6 çocuğunu dükkan sayesinde okutup büyüttüğünü aktaran Uğurtay, "Önceden kurmalı ve otomatik saat vardı, esas o saatlerin ustasıyım. Sonradan elektronik saatler çıktı. Biz de yaşlandık, ellerimiz titremeye başladı. O saatleri yapamıyorum. Şimdi de kahveye gitmemek için geliyorum, 3-4 saat oturuyorum, arkadaşlarla sohbet edip evimize gidiyoruz. Gün oluyor siftah yapmadan evime gidiyorum. Pazartesinden beri bugün iki tane müşteri geldi. 20'şer lira aldım onlardan" diye konuştu. - DİYARBAKIR