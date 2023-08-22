Diyarbakır'da 52 yıldır hizmet veren 77 yaşındaki berber

Diyarbakır'da yaşayan 77 yaşındaki Said Bingöl, tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 3 metrekarelik dükkanında 52 yıldır müşterilerine hizmet veriyor. Bingöl, çıraklık döneminden beri aynı iş yerinde çalışıyor ve 5 çocuğunu bu iş sayesinde büyüttü.

Diyarbakır'da yaşayan 77 yaşındaki Said Bingöl, tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 3 metrekarelik dükkanında 52 yıldır müşterilerine hizmet veriyor.

Merkez Sur ilçesinde 8 yaşında çırak olarak berberlik mesleğine başlayan ve askerden döndükten sonra 1971 yılında tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 3 metrekarelik alanda iş yerini açan Bingöl, kesintisiz 52 yıldır bu işi sürdürüyor.

İki kişinin zor sığdığı, tek koltuğun yer aldığı dükkanını sabahın ilk ışıklarıyla açan Bingöl, eski radyosundan çalan türküler eşliğinde çayını yudumlayıp müşterilerinin yolunu gözlüyor.

Bingöl, AA muhabirine, henüz 2 yaşındayken babasının vefat ettiğini, daha sonra annesinin kardeşlerinden birini terziye kendisini de berbere meslek öğrenmeleri için gönderdiğini söyledi.

Mesleğe 8 yaşında çırak olarak başladığını anımsatan Bingöl, 52 yıldır da 3 metrekarelik dükkanında müşterilerine hizmet verdiğini belirtti.

İş yeri sayesinde 5 çocuk büyüttü

"Benim için bu dükkanda çalışıyor olmak hiç zor değil, ekmek param nerede çıkıyorsa orası benim için kolaydır. Günde birkaç kişi de olsa tıraş ettiğimde ekmek param çıkıyor. Çarşı esnafı ve köylüler geliyor." ifadelerini kullanan Bingöl, geçmiş yıllarda iş yerinin bulunduğu yerin kentin merkezi konumunda olduğunu anlattı.

Dükkanı küçük olduğu için çırak alamadığını, şimdiye kadar 2 kişiyi yetiştirdiğini, birinin daha sonra öğretmen olduğunu aktaran Bingöl, 52 yıldır berberlik mesleğiyle geçimini sağladığını, dükkanı sayesinde 5 çocuk büyütüp evlendirdiğini dile getirdi.

"Eskiden ustalar hep usturalarla tıraş ediyordu, zanaatkarlardı"

Bingöl, şöyle konuştu:

"Gücüm yetinceye kadar çalışacağım. Eski berberlik geleneğini hala sürdürüyorum. 4 eski makinem var, şu an kimsede bulunmuyor bunlar. Şimdiki berberler bunları kullanmıyor, kullanmasını da bilmezler. Şimdi berberler elektrikli makinelerle çalışıyor. Eskiden ustalar hep usturalarla tıraş ediyordu, zanaatkarlardı, şimdi bunlar azaldı."

Küçük olmasına rağmen iş yerinin kendisine yeterli geldiğini ifade eden Bingöl, iş yerini değiştirmeyi hiç düşünmediğini kaydetti.

Tek başına çalıştığını, sabah namazından sonra evden çıkarak ekmek teknesini açtığını anlatan Bingöl, mesleğini büyük bir zevkle yaptığını anlattı.

Bingöl, "İnsan mesleğini zevkle yaparsa asla yorulmaz. Gönülsüz çalıştığın zaman o meslek seni yorar. İşimi büyük bir sevgiyle yapıyorum." ifadelerini kullandı.