Diyarbakır'da 40 Derece Üzeri Sıcaklıkta Fırıncılar Zorlu Mesailerine Devam Ediyor

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının ortalama 40 derece üzeri olmasıyla kentte bazalt taşından ekmek çıkaran fırıncıların 300 derecede zorlu mesaisi sürüyor.

Hava sıcaklığının ortalama 40 derece üzerine çıktığı Diyarbakır'da, 300 derece fırın sıcaklığında ekmek pişiren fırıncılar, günde yaklaşık 15 saat çalıştıklarını söyledi. Sıcağa rağmen işlerini aksatmayan fırıncılar, çok su tükettiklerini dile getirdi.

Kentin ilk fırınlarından biri olan Mecit Ağa Fırını işletmecisi Hasip Karahan, dışarı sıcaklığından ziyade taş fırını sıcaklığının kendilerini çok yorduğunu ifade etti.

Diyarbakır'ın ilk ve tarihi fırınını işlettiklerini ileri süren Karahan, "1865 yılından bu yana faaliyetteyiz. Diyarbakır'da hissedilen sıcaklık neredeyse 52 dereceyi buldu. Özellikle yaz aylarında fırıncılık çok zor bir meslek oluyor. Hem fırının 300 derecelik sıcaklığı hem ekmek ve dışarının sıcaklığı bizi bayağı yoruyor. Aynı zamanda yüksek tempoyla çalıştığımız için bizi çok yoruyor" dedi.

Zorlu mesailerinin yaklaşık 15 saat sürdüğünü söyleyen Karahan, "Sabah saat 05.30 gibi fırınımızı açıyoruz, akşam 19.30'a kadar durmadan yüksek sıcaklıklara rağmen arı gibi çalışıyoruz. Biz aslında bir yandan şanslıyız. Fırınımız tarihi olduğu için bazalt taşlarından yapılmış. Bazalt taşlarımız kışın içeriyi sıcak yapar, yaz aylarındaysa serinleştirir. Bazı günler temizlik açısından duvarlarımızı da yıkarız. Böylelikle biraz daha serin oluyor. Fırınımızda Diyarbakır'a özgü yağlı ekmeğimiz, Diyarbakır çöreğimiz ve son zamanlarda popüler olan sütlü çöreğimizle nam saldık. Burada yaptığımız ürünler başka fırınlarda bulunmuyor" diye konuştu.

Fırında 15 yıldır ekmek çıkaran Ramazan Gültekin, "15 yıldır çalıştığım fırına hizmet veriyorum. Dışarı 50 dereceyse fırının içi şu anda 300 derecedir. Bu yüzden bayağı sıcak oluyor. Halkımıza hizmet etmek için hiç ara vermeden devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR