Diyarbakır'da 4 Katlı Binada Yangın
Diyarbakır'da 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
DİYARBAKIR'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN
DİYARBAKIR'da 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Doktor Sıtkı Güral Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katında öğleden sonra yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam