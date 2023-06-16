Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Gezi Düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlı İhmal ve İstismar Farkındalık Günü dolayısıyla yaşlılara yönelik gezi düzenledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 65 yaş ve üstü 60 ulu çınarı yakınlarıyla birlikte Mardin'deki Sultan Şeyhmus Türbesine götürdü.