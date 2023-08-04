Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehitlik Mola Evi'nde Çocuk Hobi Bahçesi Oluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için kurduğu Şehitlik Mola Evi'nde çocukların toprakla buluşarak ekolojik tarım yapabilecekleri 'Çocuk Hobi Bahçesi' oluşturdu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, mola evlerinde çocukların toprakla buluşmasını sağlamak için hobi bahçelerini artırmayı planlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için kurduğu Şehitlik Mola Evi'nde çocukların toprakla buluşarak ekolojik tarım yapabilecekleri "Çocuk Hobi Bahçesi" oluşturdu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde kurulan "Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi" engelli ve otizmli çocuklara hizmet vermeye devam ediyor.

Hem anne ve babalara nefes aldıran hem de eğlenceli ve eğitici etkinliklerle çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunan merkezlerde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler sunuluyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu kapsamda Şehitlik Mola Evi'nde çocukların toprakla buluşarak ekolojik tarım yapabilecekleri Çocuk Hobi Bahçesi oluşturdu.

Çocuklar bahçede hem farklı sebze ve meyvelerin dikimini hem de yetiştirdiği ürünlerin hasadını yapıyor.

Eğitmenleri eşliğinde yetiştirdikleri ürünleri toplayan çocuklar, büyük emekle ürettikleri ürünleri merkezi ziyaret eden ebeveynlerine sergiledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, mola evlerinde çocukların toprakla buluşmasını sağlamak için hobi bahçelerini artırmayı planlıyor.