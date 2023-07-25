Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sakallı Mahallesi'ne Paket Arıtma Tesisi Kuruyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Bağlar ilçesinin Sakallı Mahallesi'ne kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlamak için paket arıtma tesisi kuruyor. Tesis, 105 metreküp suyu arıtarak mahallede en az 200 haneye hizmet verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Bağlar ilçesinin Sakallı Mahallesi'ne kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlamak için paket arıtma tesisi kuruyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakallı Mahallesi'nde, içme suyu sorununu çözmek için harekete geçen Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kaynak suyunda yaptığı analizlerde demir ve alüminyum miktarının yüksek olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, su kaynağından sağlıklı su üretmek amacıyla alüminyum ve demiri giderecek paket arıtma tesisi kurma çalışmalarına başladı.

Tesis, 105 metreküp suyu arıtarak mahallede en az 200 haneye hizmet verecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı. Tesis sayesinde mahalleye daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu vereceklerini ifade eden Tutşi, şunları kaydetti:

"Bazı kırsal mahallelerde açtığımız sondajlar ve kaynak sularında suyun bulunduğu formasyondan kaynaklı arsenik demir alüminyum sülfat ve benzeri bazı element ve mineraller normal değerlerin üstünde çıktığından kullanıma uygun olmayabiliyor. Bu paket arıtmalarla normalin üstünde olabilen bu element ve mineraller arıtılıp, uluslararası normlara getirilerek sağlıklı su temini sağlanmış olunuyor. Sağlıklı su üretimi konusunda Türkiye'nin en güvenli kentlerinden biri olan Diyarbakır'da hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Sakallı Mahallesi'nde paket içme suyu arıtma tesisi kurarak vatandaşlarımızIın standardı yüksek daha kaliteli su içmesini sağlayacağız."