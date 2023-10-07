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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Otobüsü Park Halindeki Otomobile Çarptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, park halindeki otomobile çarparak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.