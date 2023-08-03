Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Görme Engellilere Moral Etkinliği Düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Altı Nokta Körler Derneği üyelerine yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca Lalebey Konağı Kadın Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, görme engelli bireyler konserle keyifli vakit geçirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım selamlama konuşmasında, böyle bir etkinlikte bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Görme engellilerin farklı bir gün geçirdiği etkinlik, yemek ikramı ile son buldu.