Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aynkaris Şifalı Suyu Bölgesinde Çevre Düzenleme Çalışması Yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Aynkaris şifalı suyun bulunduğu bölgede çevre düzenleme çalışması yaptı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada, alanın çimlendirilmesi, ağaç ve çalı türlerinin dikimi yapıldı ve ziyaretçiler için ahşap oturma grupları yerleştirildi.