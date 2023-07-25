Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aynkaris Şifalı Suyu Bölgesinde Çevre Düzenleme Çalışması Yaptı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Aynkaris şifalı suyun bulunduğu bölgede çevre düzenleme çalışması yaptı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada, alanın çimlendirilmesi, ağaç ve çalı türlerinin dikimi yapıldı ve ziyaretçiler için ahşap oturma grupları yerleştirildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Aynkaris şifalı suyun bulunduğu bölgede çevre düzenleme çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çevre illerden yoğun talep gören Aynkaris şifalı suyun bulunduğu bölgenin daha rahat ziyaret edilebilmesini sağlamak amacıyla çevre düzenleme çalışması yürüttü.
Peyzaj düzenleme kapsamında 400 metrekarelik bölümün çimlendirileceği çalışmada, alanın belirlenen yerlerine ağaç ve çalı türleri dikimi yapılacak. Ziyaretçiler için söz konusu alana ahşap oturma grupları yerleştirildi.