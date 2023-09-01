Dilovası'nda Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halindeki bir tıra çarpan tırın sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücünün cenazesi İstanbul'da defnedilecek.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dün park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan tır sürücüsü Oğuzhan Acer, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Acer'in cenazesinin, İstanbul Hacı Nuri Topbaş Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Dilovası mevkisindeki yola katılım şeridinde park halinde duran H.B. idaresindeki 34 FLD 288 plakalı tıra, Oğuzhan Acer'in kullandığı 59 ABN 573 plakalı tır çarpmış, Acer yönetimindeki tırın kupası dorseden ayrılarak takla atmıştı.