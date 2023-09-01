Dilovası'nda Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halindeki bir tıra çarpan tırın sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücünün cenazesi İstanbul'da defnedilecek.