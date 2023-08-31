Dilovası'nda park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tek şeritten verilmeye başlandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Dilovası mevkisindeki yola katılım şeridinde park halinde duran H.B. idaresindeki 34 FLD 288 plakalı tıra, O.A. idaresindeki 59 ABN 573 plakalı tır çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle O.A'nın kullandığı tırın kupası dorseden ayrılarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü H.B. yakındaki özel bir hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan O.A. Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tek şeritten verilmeye başlandı.