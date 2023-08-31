Dilovası'nda park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tek şeritten verilmeye başlandı.