Dilimli Barajı'nda su seviyesi 5 metre düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı'nda su seviyesi 5 metre düştü.

Yüksekova ilçesinin su ihtiyacını karşılamak için 2019 yılında yapılan Dilimli Barajı da kuraklıktan etkilendi. Yüksekova- Esendere kara yolu üzerinde 2,5 kilometrekarelik alan üzerine kurulan ve inşaatı 2019'da tamamlanan Dilimli Barajı kuraklıktan nasibini aldı. Yüksekliği 93, genişliği 374 metre olan barajdaki su seviyesi, azalan yağışlarla birlikte 5 metre düştü.

Konuyla ilgili konuşan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Dilimli Barajı'nın Yüksekova'nın can damarı olduğunu belirterek, "Mevsimlerin değişmesiyle beraber Dilimli Barajı da nasibini almış. Burada gözlemlediğimiz kadarıyla sular 5 metre çekilmiş durumda. Bundan dolayı hem tarımsal hem de içme suyunda sıkıntı yaşanabilir. Dilimli Barajı bölge halkı için çok önemli bir yere sahiptir. Onun için suyumuzu tasarruflu kullanalım. Bazı yerlerde suların çekilmesiyle beraber önceden atılan çöpler de gün yüzüne çıktı. Bu da çok hoş olmayan görüntüler. Lütfen her konuda dikkatli olalım. Çevremize ve suyumuza dikkat edelim" dedi.