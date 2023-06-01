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Digor'da Vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti Veriliyor

Digor'da Vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti Veriliyor

Yaşam Haberleri

Digor'da yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmeti veriliyor. Vatandaşların evleri temizleniyor, kişisel ihtiyaçları karşılanıyor.

Digor'da yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmeti veriliyor. Vatandaşların evleri temizleniyor, kişisel ihtiyaçları karşılanıyor.

Kars'ın Digor ilçesinde kaymakamlık tarafından uygulanan "Evde Bakım Projesi" çerçevesinde ilçe merkezinde ve köylerdeki yaşlı, engelli vatandaşlara evlerinde bakım yapılıyor.

Sosyal Devlet anlayışıyla kaymakamlık personeli aracılığıyla vatandaşların evleri temizleniyor. Ayrıca vatandaşların ihtiyaçları yetkili personeller tarafında tedarik ediliyor.

Devletin bütün imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiği Digor'da evde bakım hizmeti alan vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakamlıkça hayata geçirilen projenin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kaymakamlık Digor Kars Yaşam Haberler

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