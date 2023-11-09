Didim'in 40 yıllık muhtarı Bahri Aşık toprağa verildi

Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Hisar Mahallesi'nin 40 yıllık muhtarı ve duayen gazeteci Bahri Aşık toprağa verildi.

Muhtar Aşık için ilk cenaze merasimi görev yaptığı muhtarlık binası önünde gerçekleştirildi. Aşık'ın cenazesi, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Yaklaşık 5 aydır kanserle mücadele eden Didim Hisar Mahallesinin 40 yıllık muhtarı Bahri Aşık hayatını kaybetti. Didim Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Aşık için ilk merasim yıllardır görev yaptığı Muhtarlık binası önünde düzenlendi. Aşık'ı mahalle sakinleri ve sevenleri uğurladı. Aşık'ın cenazesi daha sonra Didim Merkez camiine getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye başkan yardımcıları, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, oda başkanları, siyasi parti ilçe temsilcileri, STK temsilcileri, Didimli muhtarlar, Didim'de görev yapan basın mensupları, Aşık ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam'ın kıldırmasının ardından helallik alındı. Aşık'ın cenazesi daha sonra Didim Asri mezarlığında toprağa verildi. - AYDIN