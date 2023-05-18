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Didim'de Bahçedeki Kamelyada Ölü Bulundu

Didim'de Bahçedeki Kamelyada Ölü Bulundu

Yaşam Haberleri

Aydın'ın Didim ilçesinde bir sitenin bahçesindeki kamelyada yaşlı bir adam ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kanser hastası olduğu ve iple asılı halde bulunduğu belirlendi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşlı bir adam, bir sitenin bahçesindeki kamelyada ölü olarak bulundu.

Olay, Altınkum Mahallesi 21 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşanan depremler sonrası Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Didim'e gelen ve oğlunun evinde eşiyle birlikte yaşadığı ve kanser hastası olduğu öğrenilen Taşo Yaş (79), sitenin bahçesindeki kamelyada iple asılı halde bulundu. Yaşlı adamı sitedeki diğer vatandaşlar fark ederken, durumu 112 ekiplerine ve polise bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kahramanmaraş Altınkum Aydın Yaşam Haberler

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