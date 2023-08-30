Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

Törene, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçe protokolü, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, İlçe protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı; Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından sona erdi.

İlçede bayram kutlamaları, bu akşam saat 20.00'de Didim Belediyesi önünden başlayacak fener alayı ve 21.00'de Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenecek Bulutsuzluk Özlemi Konseri ile devam edecek.