Didim'de 1 Eylül Barış Şenlikleri Devam Ediyor

Didim'de her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 1 Eylül Didim Barış Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Barış yürüyüşü, konserler ve tiyatro oyunları gibi birçok etkinlikle barışın önemi vurgulanıyor.

Didim'de her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 1 Eylül Didim Barış Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Didim'de 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında organize edilen Barış Şenlikleri, bu yıl 28'nci kez düzenlendi. Didim Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler çerçevesinde Altınkum Yalı Caddesi'nden Aytepe Barış Heykeli'nin olduğu yere kadar Barış Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Barış yürüyüşüne, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları, E. Öznur Gündoğdu, İbrahim Metin Başer, Zeynel Şener, Yusuf Deveci, Didim Belediyesi Meclis üyeleri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, hep bir ağızdan barış sloganları attılar. Barış yürüyüşünün ardından Aytepe Barış Heykeli'nin önünde Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve beraberindekiler barış meşalesini yakarak, barış güvercinini uçurdu.

NECATİ VE SAYKOLAR BARIŞ İÇİN SÖYLEDİ

Didim Belediyesi tarafından Dünya Barış Günü Şenlikleri kapsamında Türkçe Rock müziğinin sevilen grubu Necati ve Saykolar sahne aldı. Altınkum Plajı'nda düzenlenen konserde binlerce vatandaş şarkılara eşlik etti. Performansı ve enerjisi ile vatandaşları coşturan Necati ve Saykolar konseri, unutulmaz anlara sahne oldu. Konserin ardından Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Necati ve Saykolar grubunu tebrik ederek grubu temsilen Necati Karadayı'ya çiçek takdim etti.

BAŞKAN ATABAY, DÜNYA BARIŞ GÜNÜNÜ KUTLADI

Dünya Barış Günü Şenlikleri kapsamında düzenlenen konserde konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Yaşadığı dönem içerisinde kendisi ile beraber Dünyada özellikle Avrupa'da liderlik yapan bütün liderlerin tüm dünyayı ve Avrupa'yı kana buladığı bir dönemde gerçekten barışın ne olduğunu anlatan bir liderdir Mustafa Kemal Atatürk. Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi ile bizi barış içinde yaşatan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyor ve tüm dünyanın örnek almasını istiyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, 1 Eylül Dünya Barış gününüzü içtenlikle kutluyorum" dedi.

Bu yıl 28'incisi düzenlenen Dünya Barış Günü Şenlikleri kapsamında etkinlikler devam edecek. Bugün Didim Belediyesi Gençlik Merkezi & DİGEM Sanat Akademisi'nde saat 17.30'da kokteyl, saat 18.30'da "Marx İstanbul'da" adlı tiyatro oyunu, 20.30'da "İçerisinin de İçerisinde" isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. 3 Eylül Pazar günü ise "Tiyatro'yla Barış" sloganıyla saat 20.30'da Didim Amfi Tiyatro'da Oya Başar ve Ebru Kural'ın oynadığı "Plastik Aşklar" isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.