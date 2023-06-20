Didim Belediyesi Çocuk Festivali Düzenliyor

Didim Belediyesi, ilçede yaşayan çocukları 21-22 Haziran günlerinde düzenleyeceği Çocuk Festivali'nde buluşturacak.

Türkiye genelinde okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte milyonlarca öğrenci karnelerini aldı. Didim'de yaşayan binlerce çocuğa en güzel karne hediyesi Didim Belediyesi'nden geldi. Başkan A. Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesi tarafından çocuklara yönelik Çocuk Festivali organize edilecek. 21-22 Haziran günlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek festival kapsamında yayınevleri, atölyeler, gösteriler ve birbirinden eğlenceli sahne performansları gerçekleştirilecek.

Tüm çocukları festivale davet eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Sevgili çocuklar, tüm sene emeklerinizin karşılığı olarak en güzel karne hediyesi bizden. Festival kapsamında, birbirinden eğlenceli sahne performansları, atölyeler ve gösteriler sizleri bekliyor. 21-22 Haziran tarihlerinde Cumhuriyet Kent Meydanı'nda buluşalım" dedi.