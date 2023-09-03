Dicle Nehri'nde Serinlemek İsterken Kaybolan Genç Cansız Bedeniyle Bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan Seyit Kaçmaz'ın (19), 4 saat sonra cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan Seyit Kaçmaz'ın (19), 4 saat sonra cansız bedeni bulundu.

Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nden geçen Dicle Nehri'ne, akşam saatlerinde serinlemek için giren Seyit Kaçmaz, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Nehirde başlatılan arama çalışmalarında, 4 saat sonra Kaçmaz'ın cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Kaçmaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olay yerine gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)