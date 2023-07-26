Dicle Nehri'nde serinlemek için suya giren çocuk hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren 9 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çocuğun cenazesi Bismil Devlet Hastanesine gönderildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk hayatını kaybetti.
İlçenin Dicle Mahallesi'nde serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren Ali Osman Atmaca (9) akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi Bismil Devlet Hastanesine gönderildi.
Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Yaşam