Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Kırsal Kayaköyü Mahallesi'ndeki Dicle Nehri kıyısına piknik yapmak için gelen 4 kişi, baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen bölgede mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 6 AFAD personeli ile su üstü arama kurtarma botu sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile 4 kişi, kurtarılıp, güvenli alana alındı.