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Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken baraj kapakları açılan 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

-DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde baraj kapakları açılınca Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Kayaköyü Mahallesi'ndeki Dicle Nehri kıyısına piknik yapmak için gelen 4 kişi, baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen bölgede mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 6 AFAD personeli ile su üstü arama kurtarma botu sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile 4 kişi, kurtarılıp, güvenli alana alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Yaşam

Dicle AFAD Yaşam Haberler

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