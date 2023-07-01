Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi AFAD tarafından kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken baraj kapakları açılan 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kırsal Kayaköyü Mahallesi'ndeki Dicle Nehri kıyısına piknik yapmak için gelen 4 kişi, baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen bölgede mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 6 AFAD personeli ile su üstü arama kurtarma botu sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile 4 kişi, kurtarılıp, güvenli alana alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Yaşam