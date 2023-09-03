Dicle Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan genci bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Seyit Kaçmaz (19) için AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.