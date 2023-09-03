Dicle Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan genci bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Seyit Kaçmaz (19) için AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
Dicle Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan genci bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.
Merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehrine 20 yaşlarında bir gencin kaybolduğu ihbarı üzerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Dalgıç ekipler, bölgede arama çalışmaları başlattı. Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Yaşam