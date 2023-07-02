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Dicle Nehri'nde 3 kişi boğuldu

Dicle Nehri'nde 3 kişi boğuldu

Yaşam Haberleri

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 kişi boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından cenazeler adli tıp kurumu morguna götürüldü.

-DİYARBAKIR'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Rıdvan Akdemir (28), kardeşi İbrahim Akdemir (24) ile gölette yüzen Süleyman Özdoğan (17) boğuldu.

Eğil ilçesine bağlı kırsal Selman Mahallesi'nde piknik için Dicle Nehri kenarına giden Rıdvan ile kardeşi İbrahim Akdemir, serinlemek için suya girdi. 2 kardeş, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Daha sonra gözden kaybolan kardeşler çevredekilerce sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Çınar ilçesine bağlı kırsal Alancık Mahallesi'nde de serinlemek için gölete giren Süleyman Özdoğan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Özdoğan, hastanede kurtarılamadı. 3 cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Yaşam

İbrahim Akdemir Adli Tıp Dicle Yaşam Haberler

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