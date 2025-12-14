Haberler

Emine Erdoğan TOGEM-DER'in 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'nın Açılışına Katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından düzenlenen 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

'Artsın Eksilmesin, Dönüşüm Pazarı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Şişli'de gerçekleşti. Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ve TOGEM-DER Mütevelli Heyeti üyeleri ile Acun Ilıcalı, Alişan, Ebru Akel, Ebru Şallı, Bülent Serttaş, sosyal medya fenomeni Cem Özkök, Amine Gülşe Özil, Zahide Yetiş, Saruhan Hünel ile moda, sanat, medya ve iş dünyasından pek çok isim katıldı.

STANTLARI GEZEN EMİNE ERDOĞAN, DESTEK ALIŞVERİŞİ YAPTI

Bu yıl teması 'nar' olarak belirlenen etkinlikte Emine Erdoğan, iyiliğin nesilden nesile aktarılmasını simgelemek amacıyla toprağa nar fidesi ekti. Açılışın ardından pazardaki stantları tek tek gezen Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere alışveriş yaparak destek verdi. TOGEM-DER Mütevelli Heyeti üyeleri ve etkinliğe katılan sanatçılarla aile fotoğrafı çekinen Emine Erdoğan, mobilyadan giyime, ayakkabıdan aksesuara, ev eşyasından elektronik ürünlere kadar markalar tarafından bağışlanan yeni ürünlerin satışa sunulduğu pazarda stantları gezdi.

Etkinlikte derneğin mefruşat, giyim ve yemek atölyelerinde üretilen ürünlerin yanı sıra onarılan mobilyalar, yeniden dikilen giysiler, sıfır atık odaklı tasarımlar ve ikinci el eşyalar da yer aldı. Bu ürünler, sürdürülebilir yaşam farkındalığını artırmak amacıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da pazarda satışı yapılan futbol formalarının bulunduğu stantta, Emine Erdoğan'a isminin yazılı olduğu imzalı milli takım forması hediye etti.Derneğin 20'nci yılı kapsamında 'Bir Alışveriş, Bin İyilik' sloganıyla düzenlenen 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı', 14-15-16 Aralık tarihlerinde Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı'nda ziyaret edilebilecek. Pazarda mobilya, giyim, ayakkabı, aksesuar, ev eşyası ve elektronik ürünler dahil olmak üzere markalar tarafından bağışlanan binlerce yeni ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

