Devrilen kereste yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kereste yüklü tırın sürücüsü feci şekilde can verdi.

Kaza, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzeri Osmanköyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K, idaresindeki 32 ACL 069 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeye bir sebepte ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada devrilen tırın dorsesinin altında kalan H.K., feci şekilde can verdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi bölgeye 112 Acil servis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler uzu uğraşlar sonucu H.K.'nın cesedini çıkardı. H.K'nin cenazesi ardından yapılan incelemeler sonrası morga kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.