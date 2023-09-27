Gaziantep'in Nizip ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybeden bir akaryakıt yüklü tanker devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor.

Devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan Abdulmutalip Hazaloğlu kontrolündeki 33 ADH 73 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Gaziantep-Nizip otoyolunun 19. kilometresinde kontrolü kaybolduktan devrildi. Feci kazanın ardından sürücü Hazaloğlu, araç içerisinde sıkıştı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile otoyol polisi sevk edildi. Sürücü Hazaloğlu, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Hazaloğlu, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Feci kazada hayatını kaybeden Abdulmutalip Hazaloğlu'nun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.