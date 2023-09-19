Devrek'te Gaziler Günü Sade Bir Törenle Kutlandı

Devrek'te düzenlenen Gazileri Günü programı sade bir törenle kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen Gaziler Günü etkinliğinde protokol üyeleri ve gaziler bir araya geldiler. Cumhuriyet Alanında düzenlenen programa kaymakamlık, belediye başkanlığı ve gazilerin çelenklerin sunumu ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından buradaki tören sona erdi. Protokol tarafından vefat eden gazilerin kabirleri ziyareti ile gaziler derneği ziyaret edilirken, kaymakamlık tarafından katılımcılara öğretmenevinde kahvaltı programı düzenlendi. - ZONGULDAK