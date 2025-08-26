Doğuşkan Yazıcı'nın Kitap Hediyesi

RİZE'de devlet himayesinde yetişen Doğuşkan Yazıcı (23), kendi hayat hikayesini kaleme aldığı 'Gönderilemeyecek Mektup' adlı kitabını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a hediye etti. Bakan Göktaş, "Devletimizin şefkatli kollarında yetişen Doğuşkan'ın hayat hikayesi, aynı durumdaki çocuklarımız için en güzel örnek" dedi.

Sosyal Hizmetler çatısı altında yetişen Rizeli Doğuşkan Yazıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Rize programında bir araya geldi. Doğuşkan Yazıcı, kendi hayat hikayesini kaleme aldığı 'Gönderilemeyecek Mektup' isimli kitabını Bakan Göktaş'a sundu. Doğuşkan Yazıcı, yaşadıklarını anlatarak, "Çocuk yaşlardan itibaren kaldığım yurtlarda, devletin sıcacık elini tutmak ve çalışanların bize aile olması çok önemliydi. Çocuk evlerinde bakıcı annelerin ve sorumlu öğretmenlerin bize gösterdiği sevgi ve sıcaklık, çocukluğumun eksik kalan parçalarını bir nebze de olsa tamamladı. Devletimiz, bizim gerçek ailemiz oldu. Bize bu imkanları sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siz bakanımıza ve devlet yetkililerimize çok teşekkür ederim. Devletimizin bizim üzerimizde çok emeği var" dedi.

'HER ÇOCUK SEVGİYLE BÜYÜMEYİ HAK EDER'

Okul yıllarından itibaren merak duyduğu yazarlık yolundaki ilk eseri olan ve devlet himayesinde yetişmiş çocukların iç dünyasına ışık tutan kitabında hayata tutunma mücadelesini kaleme aldığını anlatan Yazıcı, "Bu kitabı, Sosyal Hizmetler çatısı altında büyüyen tüm çocuklar adına yazdım. O sessiz yatakhanelerde geceyi bekleyen, bir yabancının içten anneliği ve bir devlet görevlisinin sıcak bakışıyla hayata bağlanan çocukların sesi oldum. Ben, bu hikayeyi içimde yıllarca taşıdım. Şimdi yalnızca kendim için değil, benim gibi büyüyen, aynı odalarda susan ama içinde kocaman hayaller saklayan tüm çocuklar için anlattım. Çünkü biliyorum ki her çocuk bir yuvada doğmaz. Ama her çocuk sevgiyle büyümeyi hak eder. Bu satırlar, o sevgiyi arayanlara bir umut, bulanlara bir teşekkür, hala bekleyenlere bir cesaret olsun istedim. Sosyal Hizmetler çatısı altında büyüyen, devletin korumasında yetişen çocuklar için bu hikaye, sadece bir umut değil, aynı zamanda bir kanıttır" diye konuştu.

Doğuşkan Yazıcı'yı tebrik eden Bakan Göktaş da "Devletimizin şefkatli kollarında yetişen Doğuşkan'ın hayat hikayesi, aynı durumdaki çocuklarımız için en güzel örnek. Hem kendisini en iyi şekilde yetiştirmiş, tahsilini tamamlayıp mutlu yuvasını kurmuş. Şimdi de edebiyat dünyasına güzel bir eser kazandırmış. Genç yazarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Evlenen Yazıcı'dan 3 çocuk sözü alan Bakan Göktaş, yazarı gençlerle yapılacak programlara davet etti.