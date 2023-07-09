Elazığ'da bir vatandaş yanına gelen dev çekirgeye karpuz yedirdi. Çekirgeyi mutfağına götürerek şahıs, karpuz ikram etti. Renkli görüntüler oluştu.

- Dev çekirgeye karpuz yedirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir vatandaş yanına gelen dev çekirgeye karpuz yedirdi.

Elazığ'da bir vatandaş evinin balkonunda otururken tesadüfen yanına konan dev çekirgeyi yakaladı. Çekirgeyi mutfağına götürerek şahıs, karpuz yedirdi. Çekirgenin büyüklüğü dikkatlerden kaçmazken, vatandaşın çatalla çekirgeye karpuz ikram etmesi ve çekirgenin de büyük bir iştahla karpuzu yemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaş daha sonra çekirgeyi yeniden doğaya saldı.