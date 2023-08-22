Derince Belediyesi Sünnet Şöleni Düzenliyor

Derince Belediyesi'nin 26 Ağustosta düzenleyeceği sünnet şöleninde çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı bulacak.

Derince Belediyesi'nin düzenleyeceği Sünnet Şöleni için hazırlıklar tamamlandı. 26 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak Sünnet Şöleni Derince Harikalar Sahili ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek. İlk olarak Harikalar Sahili'nde buluşacak olan sünnet çocukları ve aileleri vapurla deniz turuna çıkacak. Vapur gezisinin sona ermesinin ardından sünnet çocukları sahilde mehteran gösterisi eşliğinde karşılanacak. Mehteran korteji eşliğinde Derince Gösteri Merkezi'ne geçilecek ve burada ilk olarak yemek ikramında bulunulacak. Gösteri merkezindeki programlarda sırasıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak ve dualar edilecek. Sihirbaz gösterileri, balon show, yüz boyama etkinliklerine kadar çeşitli çocuk eğlenceleri ile devam edecek. Sünnet şölenine katılacak çocuklar için her şeyin düşünüldüğünü ifade eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün tüm vatandaşları miniklerin heyecanını paylaşmak üzere programa davet etti. - KOCAELİ