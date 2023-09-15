Bolu'da bir genç, arkadaşının dereye düşen gözlüğünü almak isterken mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç, olay sırasında arkadaşının kahkahalarıyla karşılaştı.

BOLU'da, arkadaşının dereye düşen gözlüğünü almak için dereye inen ve mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gencin arkadaşı ise itfaiye ekibinin müdahalesi sırasında kahkaha attı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Borazanlar Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde bulunan Borazanlar Deresinde meydana geldi. M.S.K., arkadaşının düşen gözlüğünü almak için dereye indi. Az miktarda suyun bulunduğu derede gözlüğü bulan M.S.K., yaklaşık üç metre yükseklikteki derenin duvarından yukarıya çıkamayınca mahsur kaldı. İtfaiyeyi arayan gençler, dereden çıkabilmek için yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla derede mahsur kalan genci kurtardı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında derede mahsur gencin arkadaşı kahkaha attı.