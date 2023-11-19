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DERELER TAŞTI, EVİN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ

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Yaşam Haberleri

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Bismil ilçesindeki bazı kırsal mahallelerdeki derelerde taşkın meydana geldi. Yağışın etkili olduğu Kırsal Karatepe, Karaköprü ve Of mahallelerindeki derelerde taşkın meydana geldi. Of Mahallesi'nde yol ulaşıma kapandı, dere yatağı yanındaki bir büyükbaş hayvan çiftliği de su altında kaldı. Kırsal Aralık Mahallesi'nde de yıldırımın isabet ettiği bir evin çatısında hasar oluştu. Taşkın anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DERELER TAŞTI, EVİN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Bismil ilçesindeki bazı kırsal mahallelerdeki derelerde taşkın meydana geldi. Yağışın etkili olduğu Kırsal Karatepe, Karaköprü ve Of mahallelerindeki derelerde taşkın meydana geldi. Of Mahallesi'nde yol ulaşıma kapandı, dere yatağı yanındaki bir büyükbaş hayvan çiftliği de su altında kaldı. Kırsal Aralık Mahallesi'nde de yıldırımın isabet ettiği bir evin çatısında hasar oluştu. Taşkın anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ahmet Yasin AZİZOĞLU- Seyfettin EKEN/BİSMİL (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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