Derede can pazarı kamerada

Dereye düşüp akıntıya kapılan çocuğu yoldan geçen vatandaş kurtardı

BURSA - Bursa'da kaçan topunu yakalamak isterken dereye düşüp akıntıya kapılan çocuk boğulmaktan son anda kurtuldu.

Tesadüf eseri dere kenarına yürürken sürüklenen çocuğu görüp dereye giren vatandaş uzun süren mücadelenin ardından küçük çocuğu kıyıya çekebildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi mevkiinde bulunan Balıklı Derede meydana geldi. Dere kenarında arkadaşlarıyla top oynayan kimliği belirsiz bir çocuk, kaçırdığı topun peşinden koşarken dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıya kapılıp sürüklenen çocuğu dere kenarında yürüdüğü sırada tesadüfen gören bir vatandaş dereye girip çocuğu sürüklenmekten kurtardı. Uzun süren uğraşların ardından küçük çocuk sudan çıkarılıp olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müşahede altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.