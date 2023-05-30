Depremzedelerin Yaralarını Sarmak İçin Çaba Gösteren Din Görevlilerine Başarı Belgesi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası etkilenen 11 ilde görev alan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki din görevlilerine başarı belgesi verildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından takdim edilen belgeler, deprem bölgesinde görev alan fedakar din görevlilerinin ortaya koyduğu çaba ve fedakarlıkların takdir edilmesi amacıyla verildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası etkilenen 11 ilde görev alan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki din görevlilerine başarı belgesi verildi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki yaraları sarmak için ortaya koyulan fedakarlıktan ötürü görev alan din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından "Başarı Belgesi" ile taltif edildi. Tatvan İlçe Müftülüğünde görev yapan din görevlileri de depremin açtığı yaraları sarmak için yürütülen çalışmalara katılmıştı. Görevlendirilen din görevlileri, depremzedelerin yaralarını sarmak için çaba gösterirken, hayatını kaybetmiş vatandaşların da cenaze ve defin işlemlerini yürütmüştü.

Tatvan İlçe Müftülüğünde düzenlenen program ile İlçe Müftüsü Zahit Demirel tarafından deprem bölgesinde görev alan fedakar din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzalı "Başarı Belgesi" takdim edildi. Din görevlilerine belgelerini takdim eden Demirel, her birine ayrı ayrı teşekkürlerini iletti. - BİTLİS