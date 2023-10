Depremzedelerin Üçüz Bebekleri Yeniden Hayata Bağladı

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da yaşayan Aydın ailesinin depremin ardından dünyaya gelen üçüz erkek bebekleri, bölge halkını ve yuvaları yıkılan aileyi yeniden hayata bağladı. Alpaslan, Muhammed ve Kerem bebeklerin aylık 10 bin TL'yi bulan giderleri ve bakımlarıysa aileyi oldukça zorluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan Mehmet ve Dilek Aydın, çiftinin yuvaları ağır hasar aldı. Depremde üçüz bebeklerine hamile olan Dilek Aydın, 24 Haziran'da evlatlarını dünyaya getirdi. Asrın felaketinden hayatları olumsuz etkilenen aile, üçüz bebekleriyle yeniden hayata tutundu. Mehmet Aydın, Yayladağı ilçesi Bozlu Mahallesi'nde bulunan babasına ait evde kızı İkra Ecrin, üçüz bebekleri; Alpaslan, Muhammed ve Kerem ile yeni bir yuva kurdu. Üçüz bebeklerinin bakıma konusunda eşine destek olan fedakar baba, depremden dolayı ve evlatlarıyla ilgilenmesinden dolayı aylardır çalışamıyor. Üçüz bebeklerin aylı 10 bin TL'yi bulan giderleri konusunda aylardır birikimlerini kullanan baba, maddi anlamda yardımsever vatandaşlardan destek bekliyor.

"Ben her gün gördüğüm için benzediklerini düşünmüyorum"

Evlatlarını sağlık bir şekilde dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Dilek Aydın, bebekleri her gün gördüğü için birbirine benzetmediğini dile getirerek, "26 Haziran'da doğdular. Deprem olduğunda 3 aylık hamileydim. Depremde çok zor şeyler yaşadık. Ama çok şükür üçüzlerimi sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Bir tane daha kızım var İkra Ceylin, hepimize çok büyük moral oldular. Çok şükür, sağlıklılar. İsimleri; Muhammed, Kerem ve Alpaslan. Ben her gün gördüğüm için benzediklerini düşünmüyorum. Bakımları zor oluyor, 2-3 saatte bir uyanıyorlar. Yalnız bakmakta zorlanıyorum, o yüzden eşim çalışmıyor. Eşimle birlikte bakıyoruz. Depremden önce çok mutluyduk, keşke yaşanmasaydı. Bebeklerimize her şeyi alacaktık, depremden sonra alacak hiçbir yer kalmadı. Antakya diye bir yer kalmadı. Tek başıma kaldığımda; birini bebek arabasına koyuyorum, birini ayağımda sallıyorum ve birini kucağıma alıyorum. Çok güzel bir duygu annelik, Rabbim isteyen herkese nasip etsin ama ikiz nasip etsin, üçüzün bakımı çok zor" dedi.

"Bakımları yorucu; gecemiz, gündüzümüz aynı"

Evlatlarının bakımı konusunda eşinde destek olduğunu belirten Mehmet Aydın, gece ve gündüz kavramının kalmadığına değinerek "Asrın felaketinde evimiz yıkıldı. Mecburen köye taşınmak zorunda kaldık, eşim hamileydi. 26 Haziran'da nur topu gibi 3 tane oğlumuz oldu. Evlatlarımın bakımı konusunda eşime destek oluyorum. Bakımları yorucu; gecemiz, gündüzümüz aynı. Aylık 10 bin TL'ye yakın harcama yapıyoruz. Mamaları, bezleri ve suları derken diğer ihtiyaçlarla birlikte. Birikimim vardı depremden önce onu da bitirdik. Devletimizden bize destek bekliyoruz. Bebeklerimiz Hatay bölgesinde moral oldu. Deprem bölgesindeki üçüz bebeklerimizi sevmek için baya gelen oldu" ifadelerini kullandı.

"Depremde evleri yıkıldı, hiçbir şeylerini kurtaramadılar"

Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, depremden önce ailenin kendi mahallesinde yaşadığını ve aile için elinden gelen tüm destekleri verdiğini belirterek, "Deprem bölgesindeyiz, acılar yaşadık. Bizi sevindiren bir olay yaşandı, bu ailemizin de üçüz bebekleri oldu. Gerçekten mutuyuz ve gurur duyuyoruz. Elimden gelen yardımları yapmaya bu depremzede ailemiz içinde yapmaya çalışıyorum. Mehmet kardeşim servis şoförü, bebekler doğduktan sonra işe gidip gelemiyor. Çevredeki arkadaşlarımız da destek oldu, sosyal yardımlaşmadan da mama desteklerimiz oldu. İmkanı olan vatandaşlardan da depremzede ailemize destek bekliyoruz. Depremde evleri yıkıldı, hiçbir şeylerini kurtaramadılar. Desteklerimiz devam ediyor. Üçüzlere bakmak çok zor, biz bir tanesine zor bakıyoruz. Rabbim yardımcıları olsun" şeklinde konuştu. - HATAY