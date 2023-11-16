Depremzedelerin sıcak yuva bekleyişi

Kırsal mahallede zor şartlarda yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar sıcak yuvalarını bekliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde evleri hasar alan bir grup vatandaş evlerinin bir an önce yıkılıp yeniden yapılmasını istiyor.

Onikişubat İlçesi Avşar Mahallesi sakinlerinin evleri 6 Şubat depremlerinde hasar aldı. Depremler sonrası zor hayat şartlarına maruz kaldıklarını ve ağır hasarlı evlerini bir an önce yıkılıp yerine yenisinin yapılmasını isteyen Fatma Kabak, "Evlerimiz ağır hasar aldı çadırda yaşıyoruz hasta çocuğumuz var ve zor durumdayız. Evlerimizin yıkılıp yapılmasını istiyoruz bir an önce" ifadelerini kullandı.

Muammer Zencir ise, "Evlerimiz hasar aldı bizim yaşadıklarımızı Allah kimseye yaşatmasın. Devlet elinden geldiğince bizim için her şeyi seferber olduğuna da inanıyoruz ancak Çevre Bakanlığı'ndan bir an önce yıkılmayan evlerimiz var. Konteyner ve çadırlarda kalıyoruz kırsal kesimde. Bize el uzatmalarını istiyoruz ve evlerimizin yıkılmasını ve yerine yenisinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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