Depremzedelerin düğünü konteyner kentte gerçekleşti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle düğünleri ertelenen çift, konteyner kentte yapılan düğünle dünyaevine girdi.

8 Şubat'ta evlenmeyi planlayan ancak 6 Şubat'ta iki büyük deprem yaşayan Tuba ve Bestami çiftinin nikah töreni konteyner kentte gerçekleşti. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Tuba Gazi'nin annesi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Üç kardeş olan Tuba Gazi, babasıyla konteyner kentte yaşamaya başladı. Gençlerin bu durumuna kayıtsız kalmayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, depremden etkilenen çiftin yaralarını sarmak amacıyla düğün hazırlıklarına destek oldu. Tuba'nın gelinliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan diktirirken, gelinin çeyizi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Elimin Emeği Gözümün Nuru" projesi çerçevesinde AK Parti Sultanbeyli İlçe Kadın Kolları tarafından hazırlandı.

Konteyner kentte gerçekleşen nikah törenine damat Bestami Eker gelin arabası ile geldi. Daha sonra çift gelin arabası ile nikah töreninin gerçekleşeceği alana geçti. Nikahı Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in kıydığı törene Başkan Keskin'in eşi Çiğdem Keskin, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz cd eşi Gülen Yavuz, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ve Yazar Said Ercan, konteyner kent sakinleri ile yakınları katıldı. Havadan dron ile görüntülenen nikahta gelin Tuba Gazi gözyaşlarına hakim olamadı.

Nikahı kıyan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi konteyner mahallesinde Tuğba kızımızla tanıştık ve o tarihten itibaren kızımızdan rica ettik, Bestami ile olan düğününü biz tertip ettik. Düğününü oluştururken özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi de yakından ilgilendi. Kendisine de özellikle teşekkür ediyorum. ve bugün burada konteyner mahallemizde kıymetli depremzede kardeşlerimizin davetli olduğu, ailelerinin bulunduğu bir ortamda nikahlarını gerçekleştirmiş olduk. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Damat Bestami Eker, "Çok mutluyuz. İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve eşi Çiğdem Keskin Hanım ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi Hanım'ın yaptıkları yardımlardan, yakın ilgilerinden dolayı minnettarız" şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan'a teşekkür eden gelin Tuba Gazi ise, "Çok mutluyum. Kendisinin ilgisi alakası, güler yüzü, benimle ilgilenmesi, bana bir anne gibi kucak açması en önemlisi benim için. Allah başımızdan eksik etmesin. 8 Şubat'ta benim düğünüm vardı, olmadı. Annemi kaybettim. Her şey üst üste geldi. Ama Allah razı olsun, bin kere razı olsun herkesten. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, buraya gelen herkese. Kendi anne tarafımı, baba tarafımı, hepsini burada görmek beni çok duygulandırdı" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ