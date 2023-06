Depremzedelerin çadırda kutladığı doğum günü

Depremin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Mehmet ve Şehriban Kahraman çifti, 4 yaşındaki oğulları Muhammet Yusuf'un doğum gününü yaşamlarını sürdürdükleri çadırda kutladı. Doğum günü kutlama görüntüleri insanın içini ısıtırken, anne Şehriban Kahraman'ı hüzünlendirdi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Samandağ ilçesinde de vatandaşların, yaşantıları depremle birlikte değişime gitti. Samandağ ilçesinin Batıayaz Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Şehriban Kahraman çifti, 4 yaşındaki oğulları Muhammet Yusuf Kahraman'a depremi unutturmak için evlatlarının doğum gününü yaşamlarını sürdürdükleri çadırda kutladı. Kahraman çifti, doğum gününü kutlama anısına cep telefonuyla kayıt altına aldı. Doğum günü kutlama görüntüleri insanın içini ısıtırken, anne Şehriban Kahraman'ı hüzünlendirdi.

"Çadırdaki ilk kutlamamız, buruk bir kutlama oldu"

Evlatlarının bir dahaki doğum gününü daha iyi bir ortamda yapmak istediklerini belirten baba Mehmet Kahraman, "Depremden dolayı biz büyükler de psikoloji bozukluğu oluştu. Çocuklarımıza da bir nebze moral olsun diye, bu yarayı bir an önce atlatmaları adına böyle bir organizasyon yapalım dedik. Ne kadar buruk da olsa bu izleri çocuklarımızın beyinlerinden bir an önce silelim istedik. Çadırdaki ilk kutlamamız, buruk bir kutlama oldu. Her şey çocuklarımız için. Oğlumuz 4 yaşına girdi. Rabbim izin verirse bir dahaki doğum gününü güzel bir ortamda yapmayı düşünüyoruz. Rabbim devletimizden razı olsun" dedi.

"Anne olduğun zaman biraz daha duygularını bastırmak zorunda kalıyorsun"

Deprem sonrası duygularını ev şartlarına yansıtmamaya çalıştığını belirten anne Şehriban Kahraman, "Anne olarak en büyük gündü diyebilirim. Elimizden geldiğince çocuklara yansıtmamaya çalıştık ama ister istemez buruk geçiyor. Anne olduğun zaman biraz daha duygularını bastırmak zorunda kalıyorsun. Yansıtmamaya çalışıyorsun, şükretmek için çok sebebimiz var. Hayattayız diyoruz, çok şükür diyoruz. Nefes aldığın sürece her şeyle burun burunasın her şeyle karşı karşıyasın. Her şeye ihtiyaç oluyor, çocuklar için ayakta durmak zorundayız" şeklinde konuştu. - HATAY