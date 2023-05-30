Depremzedelere 10 bin konut 2 bin işyeri gönderildi

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay öncülüğünde başlatılan konteyner üretimi 12 bini geçerek deprem bölgelerine gönderildi.

Türkiye'nin en büyük konteyner üreticisi Düzce Valiliği oldu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve binlerce kişinin evsiz kaldığı depremler sonrası harekete geçen Düzce Valisi Cevdet Atay, depremzedelerin barınması için konteyner üretimini başlattı. Yapılan yeni çalışmalar ile birlikte depremzedelerin işyerleri içinde ticari konteyner üretimlerini de gerçekleştirdi. Bugün gelinen noktada Düzce Türkiye'nin en büyük konteyner üretim merkezi oldu. Sıfırdan başlayıp günlük 200 ile 220 arasında üretimi yapılan konteynerler depremzedelere sıcak yuva oluyor. Yetkililer bu güne kadar 12 bin adet konteyner yapıldığını bunların 2 binin iş yeri olması için bölgeye gönderildiğini bildirdi. - DÜZCE