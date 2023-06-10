Depremzedelerden Zeliha Genç, el işi ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Hatay'da depremde evinin hasar alması nedeniyle konteyner kentte kalan Zeliha Genç, yaptığı el işi ürünlerle hem stres atıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Depremden önce evde yaptığı takı ve süs eşyalarını İskenderun Belediyesinin tahsis ettiği kulübede satan Genç, depremlerin ardından işine konteynerde devam etmeye karar verdi.

Hatay'da depremde evinin hasar alması nedeniyle konteyner kentte kalan 59 yaşındaki Zeliha Genç, yaptığı el işi ürünlerle hem stres atıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Dumpupınar Mahallesi'ndeki evi ağır hasar alan Genç, oğluyla Üsküdar Belediyesince yaptırılan konteyner kente yerleşti.

Depremden önce evde yaptığı takı ve süs eşyalarını İskenderun Belediyesinin tahsis ettiği kulübede satan Genç, depremlerin ardından işine konteynerde devam etmeye karar verdi.

Konteyner kentte hem yaşadıklarını unutmak hem de vakit geçirmek için yeniden takı ve süs eşyası yapan Genç, ürünlerini satarak aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Zeliha Genç, AA muhabirine, 10 yıl önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan takı tasarım kursuna katıldığını söyledi.

Eşini 5 yıl önce kaybetmesinin ardından kursta öğrendikleriyle bir şeyler yapmaya başladığını anlatan Genç, ürünlerinin beğenilmesi üzerine satışa başladığını belirtti.

Genç, bir alışveriş merkezinde çalışan oğluyla hayata tutunmaya çalıştığını ve depreme kadar yaptığı el işi ürünleri belediyenin tahsis ettiği kulübede ekonomik kazanca dönüştürdüğünü dile getirdi.

Depremle hayatlarının altüst olduğunu anlatan Genç, yerleştirildikleri konteynerde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Yaşadıklarını bir nebze olsun unutmak için konteynerde yeniden el emeği ürünlerini yapmaya başladığını aktaran Genç, "Ekonomik katkının yanı sıra bu bana terapi olduğu için devam ettirmek istiyorum. Çok kötü bir deprem yaşadık, halen unutamıyorum. Çok şükür canımız sağ, enkaz olmadık. Hayatımıza çok şükür devam ediyoruz. Sıkıntımı, stresimi atmak için burada elimde kalan malzemelerle üretmeye devam ediyorum." diye konuştu.